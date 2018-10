Met stroom in kop loopt Parkinson-patiënt Boudewijn fluitend de berg op

Filedruk Gelderland explosief gestegen

7:00 NIJMEGEN - Het aantal files in Gelderland is dit jaar extreem toegenomen. De filezwaarte, zoals de ANWB de drukte op wegen noemt, is in deze provincie met 40 procent gestegen ten opzichte van de eerste negen maanden vorig jaar. Landelijk ligt die stijging gemiddeld op 20 procent.