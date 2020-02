Met ziek hart naar VS: ‘Houston, we have a problem’

Hij was nog te moe, weet de 81-jarige Hans Werkman nog goed, om zelfs maar een krijtje op te tillen. Het was 1976 en de toen 37-jarige docent Nederlands had een immens probleem: hij was zwaar hartpatiënt. In Nederland - onvoorstelbaar anno 2020, maar waar - werden nog nauwelijks openhartoperaties verricht.



'Houston, we have a problem', liet de strijdbare mede-patiënt Henk Fievet namens veel lotgenoten weten aan de wereldberoemde Amerikaanse hartchirurg doctor Cooley.



Een niet helemaal correct citaat van een astronaut die tijdens de bijna rampzalige vlucht van de Apollo 13 de vluchtleiding in Houston alarmeerde. Maar Cooley begreep de boodschap maar al te goed: Nederlanders waren in levensgevaar door ellenlange wachtlijsten.