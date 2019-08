Met zijn heel velen op de trap voor 'Bond, James Bond'

Daar draaide de James Bond-film Skyfall. Menige kijker had een kussentje of stoeltje meegenomen, want het beton van de 'tribune' was koud. Tegen tienen begon het hard te regenen en hielden sommigen het voor gezien. De meerderheid echter hield stand in poncho of jas of onder de paraplu.



Vanavond om 21.15 uur draait de tweede film in de buitenbios: Bohemian Rhapsody, de film Queen-zanger Freddie Mercury.



De voorstellingen zijn een cadeautje van Holland Casino Nijmegen en Pathé Nijmegen voor de stad.