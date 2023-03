Meters Maken: try-outs van straatartiesten bij Vasim

Marieke (23) had alles, na de klap op de Maas en Waalweg moet ze zelfs opnieuw leren zwemmen: ‘Er was zoveel gebroken’

Marieke Strik is een spontane jonge vrouw van begin twintig. Ze volgt een opleiding tot verpleegkundige. Maar dan krijgt ze in april 2021 dat verschrikkelijke ongeluk op de Maas en Waalweg. Ze raakt verblind door de laagstaande zon en komt op de verkeerde weghelft terecht. Twee auto’s kunnen haar nog ontwijken, de derde niet. Haar leven is sindsdien totaal veranderd.