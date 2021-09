Metershoge fontein door leidingbreuk Graafseweg in Nijmegen

Meijer prijst ‘fenomenale’ teamgeest NEC: ‘We hebben best snel geleerd van Ajax-uit’

29 augustus ALMELO - NEC-trainer Rogier Meijer was zondag zeer te spreken over wat zijn ploeg vooral qua vechtlust liet zien in de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo. De Nijmegenaren boekten de tweede zege op rij en staan na drie speelrondes keurig in de subtop van de eredivisie.