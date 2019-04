Metershoge Waterwolf waakt over vernieuwde Waalkade

Nijmeegse tbs’er ‘mag nooit meer vrij’ na wurgpoging begeleid­ster

12:58 NIJMEGEN - De 54-jarige tbs’er Cor V. uit Nijmegen kon het niet verkroppen dat zijn begeleidster - op wie hij heimelijk verliefd was - haar baan bij de Nijmeegse Pompekliniek had opgezegd. Daarom probeerde hij de vrouw vorige zomer te wurgen. Dat vermoedt het openbaar ministerie althans. De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank van Zutphen opnieuw tbs met dwangverpleging tegen V.: ,,Deze man mag nooit meer vrijkomen.”