Middeleeuwse pagina’s opgedoken: was het een collega van de gebroeders Van Lymborch?

Durf jij een gesprek aan te gaan met iemand uit een andere ‘bubbel’? Nijmegen organi­seert ontmoetin­gen

Stap uit je ‘bubbel’ en ga eens het gesprek aan met iemand die andere opvattingen heeft. Dat is het idee van ‘Ontmoet jouw spiegelbeeld’ dat over twee weken in Nijmegen wordt gehouden. Spannend? Ja. ,,Maar het is nog nooit uitgelopen op ruzie.” Aanmelden kan nog.

18 september