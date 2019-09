Miep viert 75 jaar vriendschap met de Britse bevrijders: ‘Het is gewoon familie’

De omhelzing is innig. Andrew Smith (56) tilt de 89-jarige Miep Janssen nog net niet op als hij haar in haar kamer in het verzorgingshuis in Malden begroet.



,,Zó leuk je weer te zien.”Andrew is de kleinzoon van Alec, een Engelse militair die eind 1944 aanklopt bij de specerijenwinkel van de ouders van Miep aan de Oude Nonnendaalseweg in Nijmegen.



De winkelschappen zijn leeg. Als gevolg van de oorlog is er geen aanvoer meer. ,,Ze kwamen binnen en vroegen iets, maar we konden ze niet verstaan”, herinnert Miep zich. ,,Ik ben de overbuurman gaan halen, die sprak wel Engels.”