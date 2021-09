‘Mijn vader werkt hier’ op borden waar aan de Graafseweg gewerkt wordt

Herenboe­ren Nijmegen maakt fietsroute langs ‘inspire­ren­de landbouw’

26 augustus NIJMEGEN - Herenboeren Nijmegen, die een collectieve boerderij in of rond Nijmegen wil beginnen, heeft een fietsroute gemaakt langs meerdere landbouw- en voedselprojecten in de stad. Wie de route fietst, kan per locatie via een QR-code een interview van enkele minuten beluisteren met de initiatiefnemer van dat project.