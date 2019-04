‘Mijn zus zei: ze hebben me mijn jeugd afgepakt’

,,Al vrij snel na het uitbreken van de oorlog werd je wereldje steeds kleiner. Je had je eigen gezin en leefde daar zoveel mogelijk mee, want dat was het veiligst. Je had minder behoefte aan anderen, want je wist niet wie te vertrouwen was.



In die beginjaren liep ik eens langs de fietsenwinkel op de hoek van de Koolemans Beynenstraat, met onze buurman. We kwamen uit de stad lopen, richting huis. Toen wou ik wat zeggen over de Duitsers, berichten die ik had gehoord of iets op de Engelse radio. Maar toen dacht dacht ik: nee, ik kijk eerst even. Ik herinner me nog precies het punt dat ik dat bedacht. En dat ik rondkeek. Helemaal rond. Er was niemand te zien. Maar toch keek ik.



Dan zul je vragen: wat heb je dan verteld? Dat weet ik niet eens meer. Ik denk niet eens iets belangrijks. Maar het feit dat je zó oppaste voor je iets zei wat nadelig voor je kon zijn. Dat moest je voorkomen. Misschien vind je het onbenullig. Maar dat zat zó in je, die angst. En die was er al tamelijk vlug.



Want voor je het wist, zat je gevangen. Als je bijvoorbeeld niet om acht uur 's avonds binnen was, dan werd je door de Duitsers opgehaald. Wat er dan gebeurde, dat wist je niet want daar hoorde je nooit iets over. En alles moest verduisterd worden; alle kiertjes van de ramen moesten donker zijn. Altijd regels. Philiberta, mijn zus, kon zich daar tot de dag van haar dood in 2010 boos over maken. 'Alles wat ik wilde, dat kon niet', zei ze dan. Gewoon eens lekker met vriendinnen eropuit, het kon allemaal niet. Er was niets, er mocht niets. Zij ervoer het zo: ze hebben me mijn jeugd afgepakt.”