Mike Foppen verbetert Nederlands record op 5000 meter, maar mist op haartje olympische limiet

Hans de Echte Bakker gaat brood bakken van eigen geteelde tarwe: ‘Zo zijn we weer een stukje duurzamer’

Als alles meezit bakt Hans de Echte Bakker in september brood van eigen geteelde tarwe. Een deel van het brood in de winkels in Groesbeek en Beek komt dan van een akker langs de Knapheideweg.