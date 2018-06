Milieuzone in Nijmegen? 'Betere doorstroming, dát helpt'

'Krachtpat­ser' deelt tikken uit aan voorbijgan­ger met hond in Nijmegen

27 juni NIJMEGEN - Op een parkeerplaats bij rugbyvereniging The Wasps op de Staddijk in Nijmegen is dinsdagochtend een man met een hond mishandeld en bedreigd. Volgens de politie op Facebook was de dader een lange, gespierde man met de nodige tatoeages in zijn nek.