Miljoenen berichten ontcijferd over liquidaties

Specialisten hebben 3,3 miljoen versleutelde tekst­berichten van zware criminelen leesbaar weten te maken. De criminelen hadden met PGP (Pretty Good Privacy) versleutelde smartphones gebruikt, waarmee ze lang dachten veilig met elkaar te communiceren.



Die extra gegevens, bovenop de schat aan data waarmee justitie en recherche de laatste jaren zware misdrijven hebben opgelost, vormen waarschijnlijk doorslaggevend bewijs in nog minstens tientallen grote onderzoeken naar liqui­daties, handel in wapens en drugs en naar criminele geldstromen.



Het Team High Tech Crime van de landelijke recherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bereikten die doorbraak dankzij nieuwe, geavanceerde zoektechnieken in de buitenlandse computerservers waarover het versleutelde berichtenverkeer liep.



De inhoud van die servers was beschikbaar doordat ze eerder in twee onderzoeken al waren gekopieerd.

Doorslaggevende impulsen

Quote Wat voor de zware criminelen een enorme kans leek, blijkt nu hun zwaarste bedreiging Hoofd van de landelijke recherche Het gaat om de servers van de Nijmeegse provider Ennetcom die in Canada stonden en de servers van het door een Amsterdammer en een Huizenaar gerunde PGP Safe in Costa Rica.



Uit de Ennetcomdata waren al een slordige 3,6 miljoen tekstberichten ontcijferd, waarin voornamelijk criminelen openlijk communiceerden over zware misdrijven, zoals moorden in de onderwereld.



Daar zijn dankzij de nieuwe zoektechnieken nu 2,3 miljoen berichten bijgekomen. Bovenop de eerder 700.000 ontcijferde berichten uit de servers van PGP Safe zijn nu een miljoen extra berichten leesbaar gemaakt.



Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke recherche, verwacht dat de nieuwe berichten doorslaggevende impulsen zullen geven aan lopende strafzaken én nieuwe onderzoeken zullen aanzwengelen. Hij spreekt van een goudmijn.



,,Waar de versleutelde communicatie tussen criminelen voor ons als opsporingsdiensten altijd een behoorlijke bedreiging leek, blijkt dit onze grootste kans ooit. Wat voor de zware criminelen een enorme kans leek, blijkt nu hun grootste bedreiging.”

De al eerder leesbaar gemaakte PGP-berichten zijn inmiddels cruciaal bewijs in tal van onderzoeken naar vooral liquidaties en drugshandel. Het gaat alleen al in de regio Amsterdam om minstens tien grote zaken.

Doelwitten en vluchtplannen

Hoofdverdachten in meerdere liquidatie­zaken moeten levenslang vrezen, omdat ze met medeverdachten in straattaal e-mailden over moorden, observaties van doelwitten, betalingen, vluchtplannen et cetera.



Op de server van het in april 2016 ontmantelde Ennetcom stonden data van ongeveer 55.000 gebruikers. Op de in mei 2017 ontmantelde server van PGP Safe op Costa Rica stonden berichten van 50.000 gebruikers. Volgens politie en justitie gaat het vooral om criminelen.



Meerdere sleutelfiguren in de Amsterdamse georganiseerde misdaad zijn inmiddels mede op grond van de eerder onthulde PGP-berichten tot forse celstraffen veroordeeld. In hoger beroep worden nu mogelijk nog nieuwe tekstberichten tegen hen ingebracht.

Supergaaf

Landelijk cybercrime officier van justitie Martijn Egberts is trots op het decoderen van de miljoenen berichten, waarop criminelen vrijuit met elkaar communiceerden. Hij zegt dat in een podcast die het Openbaar Ministerie woensdag publiceerde.



Behalve het succes bij het ontsleutelen van de Ennetcomdata wijst hij op de manier waarop de politie Oost-Nederland vorig jaar de chatdienst Ironchat kraakte. De beveiligde telefoons waarop deze chatdienst was geïnstalleerd werd aangeboden door het bedrijf Blackbox Security uit Elst. ,,De politie tapte de chatdiensten en kon live de berichten ontsleutelen. Supergaaf’', aldus Egberts.



Hij denkt dat meer parketten rechercheteams dit soort onderzoeken kunnen oppakken. ,,Techneuten bij de politie staan te springen. Wij als juristen moeten de verantwoordelijkheid nemen hoe je dat proportioneel en netjes kan inzetten’’, aldus de officier die telkens in de krant ‘met veel plezier leest’ wie er nu weer wordt vervolgd op basis van de ontsleutelde pgp-berichten.

