Miljoenen kostende parkeergarage staat straks leeg

CWZ-poli Waalsprong in nieuwbouw. Eindelijk!

9 oktober NIJMEGEN - Na tien jaar is de CWZ-poli in de Waalsprong verhuisd naar nieuwbouw. In plaats van wat in 2007 bedoeld was als tijdelijke huisvesting, houden de specialisten voortaan spreekuur in een ruimer opgezet, stenen gebouw. De capaciteit is verruimd van 800 naar 1.300 vierkante meter.