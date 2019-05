Miljoenen voor Museum Het Valkhof, is dat wel nodig?

Drie verbouwingen! Hoe zit dat?

Museum Het Valkhof is meer dan een museum in het moderne pand op de Valkhofheuvel in Nijmegen. De museumorganisatie zorgt ook voor opslag van archeologisch materiaal, dat is een wettelijke taak van de provincie die het museum uitvoert. Dat depot zit deels in Museum Kam (het voormalige archeologisch museum), een monumentaal art deco-pand uit 1922 op de Nijmeegse heuvelrug.



Dan heeft het museum ook nog een depot op een Nijmeegs industrieterrein. Het is tevens een gemeentelijk depot voor archeologische vondsten.