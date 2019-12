Miljoenenclaim dreigt voor gemeente Nijmegen vanwege Tiemstrapand

Nijmegen denkt niet dat risico groot is

Diverse politieke partijen, met name Stadspartij DNF en VoorNijmegen.Nu, vragen zich af waarom de gemeente per se de woonbestemming wil intrekken. Ook maken ze zich zorgen over de miljoenenclaim. Wethouder Vergunst wilde niet zeggen hoe groot de kans is dat de claim ook betaald moet worden, omdat de zaak nu ‘onder de rechter’ is. In stukken staat dat het risico volgens de gemeente niet zo groot is, omdat de bestemmingsplanwijziging al eerder is aangekondigd.