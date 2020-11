Miljoenensubsidies voor Radboud-onderzoekers

De synergy grants gelden als zeer prestigieuze subsidies. Vorig jaar wisten Radboud-onderzoekers er drie in de wacht te slepen, een uitzonderlijk hoog aantal. Volgens de Nijmeegse universiteit is het bijzonder dat er nu weer twee onderzoekers geselecteerd zijn.

Zowel wetenschapsonderzoeker Willem Halffman als Arno Kentgens, hoogleraar NMR-spectroscopie, is lid van een internationaal team van onderzoekers die de komende zes jaar geld krijgen van de ERC. Aan het team van Kentgens is het maximale bedrag van 14 miljoen euro toegekend, het team van Halffman krijgt 8,3 miljoen euro.

Controverses

Samen met onderzoekers uit Parijs, Grenoble en Maastricht buigt Willem Halffman zich de komende jaren over de vraag hoe foute claims in de nanobiologie voorkomen kunnen worden. In dit relatief jonge onderzoeksveld is het al meermaals voorgekomen dat bepaalde ‘ontdekkingen’ tot felle discussies leiden en betwist werden.

Op zich hoort het bij wetenschappelijk onderzoek dat gemaakte fouten worden gecorrigeerd, maar in de praktijk blijkt het soms lastig om fouten of overdreven claims die in het verleden zijn gemaakt, te herstellen. Dat kan volgens de onderzoekers leiden tot een verminderd vertrouwen in de wetenschap, iets wat ze willen voorkomen. In hun zogeheten 'Nano-bubbels’-onderzoek gaan datawetenschappers, nanowetenschappers en wetenschapsonderzoekers een drietal controverses bestuderen, om zo tot verbeteringen te komen. Daarbij worden ook wetenschapssociologen en filosofen ingeschakeld.

Medicijnen

Arno Kentgens richt zich samen met wetenschappers uit Parijs en Karslruhe op de ontdekking van nieuwe medicijnen via zogeheten kernspinresonantie of NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Deze waardevolle techniek maakt het mogelijk om heel precies de binding van medicijnen aan ziekte-gerelateerde eiwitten in beeld te brengen. Maar op dit moment is de verwerkingssnelheid van NMR nog te laag. De onderzoekers gaan methodes proberen die dit proces kunnen versnellen. Dat moet ertoe leiden dat grote hoeveelheden potentiële medicijnen kunnen worden gescand voor de behandeling van een bepaalde ziekte.