Minder bestralingen en minder bijwerkingen dankzij nieuw apparaat voor kankerbehandelingen

Het apparaat, de MR-Linac, is een combinatie van MRI-scanner en een bestralingsapparaat . Hiermee kan live exact de positie van de tumor worden bepaald en is met grote precisie het onderscheid te zien tussen de tumor en gezond weefsel. Vervolgens kan het kankergezwel heel gericht bestraald worden. Omdat gezond weefsel ontzien wordt, kan een veel grotere dosis bestraling worden gebruikt dan bij gangbare methodes. Daardoor zijn minder behandelingen nodig.

In beweging

Bij gangbare methodes wordt eerst een MRI- of CT-scan gemaakt om de positie van de tumor te bepalen, maar dat gebeurt niet live en is minder nauwkeurig. Er is immers voortdurend beweging in het lichaam door onder meer ademhaling, beweging van de darmen en vulling van de blaas. Zowel de tumor als de omliggende gezonde organen kunnen hierdoor verplaatsen - zelfs tijdens de bestraling. Dat verhoogt de kans op bijwerkingen.

Het nieuwe apparaat wordt vooral ingezet voor de behandeling van tumoren in de buik en het kleine bekken, zoals bepaalde vormen van prostaatkanker of beperkte uitzaaiingen in de lymfeklieren in het bekkengebied. Ook tumoren in de bovenbuik, die tot nu toe moeilijk te bestralen waren, kunnen met de MR-Linac behandeld worden.