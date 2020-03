Minder bezoekers en flink minder omzet voor Nijmeegse markt

Theaters in regio verwachten langdurige financiële schade door corona, maar faillisse­ment gaat nog te ver

27 maart BOXMEER/ NIJMEGEN - Theater De Weijer in Boxmeer is voor zover bekend de eerste schouwburg van het land die omvalt door de coronacrisis. Andere theaters in de regio zeggen dat de klap van het virus nog lang na gaat dreunen. Maar een faillissement zou daar nog niet aan de orde zijn.