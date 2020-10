Minder reistijd, maar waarschijnlijk tóch geen bussen over oude spoor Nijmegen-Kleef

In 41 in plaats van 53 minuten van Kleef naar station Heyendaal. En niet in 37 maar in 23 minuten reizen tussen Kranenburg en campus-Nijmegen. Als de bus tussen Kleef en Nijmegen deels over het in 1991 gesloten spoor gaat rijden, zou dat grenspendelaars in beide richtingen bijna een kwartier schelen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. Desondanks lijkt het oude treintraject niet hergebruikt te worden als busroute.