Minder treinen van Nijmegen naar Elst en Wijchen door aanrijdingen

Radboud Universi­teit lanceert huilkamer tegen tentamen­stress: ‘Laat je emoties de vrije loop’

19 juni NIJMEGEN - Een slecht gemaakt tentamen, problemen met de studie, scriptiestress of verdriet om wat voor reden dan ook? Studenten aan de Radboud Universiteit die even wat minder in hun vel zitten, kunnen vanaf deze woensdag uithuilen in een speciaal daarvoor ingerichte ‘huilkamer’ op de tweede verdieping van het Erasmusgebouw.