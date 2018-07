Minder vals geld door contactloos betalen, festivals en horeca blijven scherp

In Nederland daalde het aantal onderschepte valse eurobiljetten vorig jaar met 8,4 procent tot 43.200. Dat is meer dan in 2013 (37.700 biljetten), maar veel minder dan in 2014 (48.700). Het piekjaar was 2015 toen de Nederlandsche Bank 66.500 valse biljetten telde. Bijna altijd gaat het om nepbriefjes van 50 en 20 euro.

Het uitgeven van nepgeld wordt voor criminelen steeds lastiger. Winkeliers zijn inmiddels gewend contant briefgeld op echtheid te scannen met behulp van een detectieapparaat. Consumenten betalen steeds vaker per pin. Valsemunters slaan hun slag daarom liever tijdens grote publieksevenementen. In de drukte hopen ze anoniem te blijven. Inmiddels treffen ook festivals maatregelen.

Veilig en snel

Enquete poll Ik heb nauwelijks geld op zak; Als het even kan, betaal ik met m’n pinpas Ja

Nee Ik heb nauwelijks geld op zak; Als het even kan, betaal ik met m’n pinpas Ja (71%)

Nee (29%) ,,Wij hebben ondernemers geadviseerd bezoekers contactloos te laten betalen. Dat is veilig en snel. Er zijn gezamenlijk mobiele pinapparaten ingekocht. Dat leverde de ondernemers een flinke korting op'', zegt directeur Teddy Vrijmoet van de Zomerfeesten in Nijmegen. De organisatie waarschuwde afgelopen weekeinde voor vals geld, nadat er één melding over een valse betaling was binnengekomen. ,,Elk jaar is het wel een paar keer raak. Vooral aan het begin van de week. Daarna is iedereen wel op zijn qui vive'', aldus Vrijmoet.



De Zwarte Cross in de Achterhoek, dat een topeditie beleefde, laat weten dat de 220.000 bezoekers allemaal eerlijk hun consumpties hebben afgerekend. ,,We zijn het niet tegengekomen'', meldt woordvoerder Pieter Holkenborg. Het gros van de festivalbezoekers betaalt het eten en drinken met de pinpas.

Quote De kans dat consumen­ten een vals biljet in de handen gedrukt krijgen is miniem

Drugsmilieu

De politie Oost-Nederland onderschepte dit jaar tot nu toe 137 nepbiljetten. Vorig jaar werden nog in totaal 432 valse briefjes onderschept. Het gaat dan om gewone betalingsverkeer. Zo loopt er in de Achterhoek een onderzoek naar de herkomst van vals geld dat recent in cafés in Neede en Borculo (gemeente Berkelland) was uitgegeven. Eigenlijk komt de politie in één wereld geregeld vals geld tegen en dat is in het drugsmilieu.

De kans dat consumenten een vals biljet in de handen gedrukt krijgen is miniem. Wereldwijd zijn er vorig jaar 694.000 valse eurobiljetten aantroffen. Er zijn in totaal 21 miljard biljetten in omloop.