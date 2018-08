Minderjarige studenten drinken gewoon op 'geslaagd' introductiefestival in Goch

Drie dagen lang vieren de bijna 3.500 'introductiekinderen' van de Radboud Universiteit in Nijmegen samen met hun mentoren feest tijdens het weekendfestival. Voor het eerst is dat op één plek, in het Duitse Goch. Op het ommuurde terrein van klooster Graefenthal. Inclusief de ouderejaars studenten waren er ongeveer 4.500 mensen op het festival.



Met verschillende podia, live optredens, dj's, eetkraampjes, stormbanen, films, lezingen en andere sport- en spelactiviteiten was er voor ieder wat wils. De drie verschillende campings maakten het festivalterrein écht af. ,,Voor een eerste editie was het zeker geslaagd’’, laat introductie-coördinator Dionne Aldus van de Radboud Universiteit achteraf weten.