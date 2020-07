Mini-college: Haal het Nimweegs ‘uut’ de verdomhoek

‘Het lelijkste dialect van Nederland.’ Of toch minstens ‘ordinair’. Het eeuwenoude Nijmeegs dialect moet het anno 2020 stevig ontgelden. Onterecht, stelt Roeland van Hout. De dialectoloog en hoogleraar Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit verzorgt donderdag van 12.00 tot 12.45 uur een webinar – een online mini-college – over het ‘Nimweegs’.



Ordinair

,,Het Nijmeegs dialect zit in het verdoemhoekje”, stelt Van Hout, mede-auteur van ‘Kie(k) däör, wà räör’, woordenboek van het Nimweegs dialect. ,,Van oudsher is er een verschil geweest tussen hoe de mensen spraken in de arme benedenstad van Nijmegen en in de rijkere bovenstad. Door dat maatschappelijke klassenverschil wordt het Nijmeegs dialect lelijk genoemd en sowieso het ordinairste.”



Maar wat maakt een taal of een dialect mooi of lelijk? Over smaak valt niet te twisten. ,,Mensen zijn ‘getraind’ in de kwalificátie van een dialect: de splitsing tussen mooi en lelijk zit dan in de waardering ervan. Bij het Nijmeegs, uit die armere benedenstad, is die kwalificatie volks en plat.”



,,In Maastricht bijvoorbeeld is men juist trots op het eigen dialect. En wordt het spreken ervan veel hoger gewaardeerd. In beide gevallen cultiveren mensen het; Nijmeegs als ordinair en Maastrichts als trots.”