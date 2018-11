Minister: Gelders ontgasverbod niet rechtsgeldig

In deze 100 Nijmeegse woonstra­ten wordt niet meer gestrooid

6:51 NIJMEGEN - In ruim honderd woonstraten van Nijmegen wordt het komend winterseizoen niet meer gestrooid bij gladheid. De gemeente Nijmegen neemt die maatregel omdat de kosten voor gladheidsbestrijding steevast werden overschreden. Het gaat om straten waar voorheen nog wel werd gestrooid. In veel andere straten is het niet-strooien al jaren de praktijk.