Minister Grapperhaus op verrassingsbezoek bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kwam langs voor een twee uur durend werkbezoek. ,,Vanochtend wisten de meeste mensen dat hij langskwam. Maar dat hij zo lang zou blijven, dat was wel een verrassing. Hij ging ook echt met de werknemers in gesprek. Dat had niemand verwacht’’, zegt Arnie Loos, woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De 1,5-meter maatschappij

Grapperhaus werd ontvangen door de voorzitter van de veiligheidsregio; Burgemeester Bruls. Hij kreeg een rondleiding en besprak de maatregelen voor het aankomend Paasweekend. Ook wilde hij van de werknemers weten hoe de 1,5 meter-maatschappij het beste kan werken.



Grapperhaus was zeer onder de indruk, laat Loos weten. ,,Vooral over de samenwerking tussen alle gemeentes.’’ De afdeling bevolkingszorg is hier, in deze crisis, het beste voorbeeld van.



Zij helpt de Gelderse gemeentes met het beantwoorden van vragen over bruiloften, uitvaarten, wielrenners op de dijk, de gesloten scholen en de 1,5 meter maatschappij. ,,Door de coronacrisis is bevolkingszorg extra versterkt. Er werken nu ook ambtenaren uit bijvoorbeeld Tiel. Zodat ze alle vragen kunnen beantwoorden.’’