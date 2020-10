Minister houdt poot stijf: geen geld voor schilderen Waalbrug

Moedige Nijmege­naar ‘Uncle Toine’ streed tegen apartheid in Zuid-Afri­ka

10 oktober NIJMEGEN/JOHANNESBURG - Wat maakt een mens moedig? Toine Eggenhuizen was het zeker. De ex-priester uit Nijmegen kwam in verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika, met gevaar voor eigen leven. En verhalen die uit een spionageroman lijken te komen, zoals toen hij - gezocht door de veiligheidspolitie - op het nippertje kon ontkomen. Tijdens de afscheidsdienst georganiseerd door het ANC, hij overleed onlangs in Johannesburg, sprak ook een kleindochter van Mahatma Ghandi.