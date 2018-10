Minister: Nijmeegse verhuurder mag niet zomaar boetes uitdelen

Yurre Wieken, fractievolger van de SP in Nijmegen, is blij met de uitspraken van Ollongren: ,,De praktijken van Stuworld zijn in strijd met de wet, zo simpel is het. Daarbij hanteren ze ook nog eens erg hoge huren. Het is goed dat aandacht komt voor dit soort huisjesmelkers.”



Met ROOD, de jongerentak van de SP, is Wieken onlangs op bezoek gegaan bij het complex in het Willemskwartier, dat in totaal 228 studio's en appartementen herbergt. ,,Op dat moment was de actiebereidheid onder bewoners niet groot. Wellicht dat huurders zich met de uitspraken van de minister meer gesterkt voelen. Als zij alsnog stappen willen ondernemen jegens StuWorld, kunnen zij zich altijd bij ons melden. Bewoners die boetes hebben betaald, adviseer ik juridische hulp te zoeken om zo hun geld terug te krijgen.”