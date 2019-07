Minister: wielklem voor Duitse foutparkeerder

Dat blijkt uit antwoorden van de minister op vragen van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden. Gemeenten lopen volgens de minister minstens een miljoen euro per jaar mis omdat ze van bijvoorbeeld Duitsland geen kentekengegevens krijgen van auto’s die fout geparkeerd staan. Die kregen ze tot vorig jaar wel, van het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt. Maar dat is gestopt met het verstrekken van de gegevens omdat dat eigenlijk tegen de privacyregels was.

Valt te denken

VVD-Kamerlid Dijkstra kaartte de kwestie bij de minister aan nadat de Gelderlander had bericht over de maatregel van de gemeente Nijmegen om de auto’s van buitenlandse foutparkeerders dan maar te voorzien van een wielklem. Grapperhaus vindt dat gemeenten de overtreders niet moet weg laten komen en zegt dat ze vrij zijn om andere middelen in te zetten. ‘Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een wielklem’, schrijft de minister. Overigens wil Grapperhaus op korte termijn om tafel met andere Europese lidstaten om er voor te zorgen dat parkeerboetes aan buitenlanders toch geïnd kunnen worden. Daarvoor is met België bijvoorbeeld al wel een convenant afgesloten.

Klantonvriendelijk

De gemeente Nijmegen broedt al langer op maatregelen. Nijmegen zegt jaarlijks een ton mis te lopen door niet betalende buitenlanders. De politie in Nijmegen heeft bij wijze van proef de afgelopen maanden al wielklemmen gezet bij buitenlandse automobilisten die nog een boete hebben openstaan. De meesten betaalden daardoor wel.



Toch is de maatregel nog niet definitief ingevoerd. Nijmegen vindt de wielklem namelijk nogal klantonvriendelijk. Ook is onduidelijk hoe hoog de kosten zijn van zo’n wielklem.



Overigens bestaat er al wel een Europese afspraak over de uitwisseling van kentekengegevens voor een reeks andere overtredingen dan parkeerboetes.



Daarbij geldt dat de verkeersveiligheid er bij in het geding moet komen, zoals bij rijden door rood, het rijden onder invloed, het niet dragen van helm of gordel en het niet handsfree bellen.