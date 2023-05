Ministerie trekt stekker uit duur ‘flopfestival’ over democratie in Nijmegen

MET VIDEO Grondfest in Nijmegen trekt zo'n 6000 bezoekers, ene zaal bomvol, andere blijft leeg: ‘Tussen de boodschap­pen door even tijd voor democratie’

NIJMEGEN Zorgen over de samenleving, het wantrouwen in de overheid, vrouwenrechten. De thema's kwamen allemaal voorbij in gesprekken met politici, rechters, schrijvers, journalisten, kunstenaars en anderen op het festival Grondfest. Het vervolg op het Democratiefestival werd vrijdag en zaterdag gehouden in de binnenstad van Nijmegen.