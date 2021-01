Mirella bakt al dertig jaar friet in legendarisch cafetaria Vuurens: ‘Klanten vragen nu nog: doe je het niet in een krant?’

Driehon­derd spatscherm­pjes voor ‘veiliger gevoel’ liggen klaar bij De Lindenberg

13 januari NIJMEGEN - De Lindenberg heeft ze nog niet kunnen gebruiken, de spatschermen. Maar ze staan al even klaar: de driehonderd plastic schermen of ‘logeschermpjes’. ,,Zodra we weer open mogen, gaan we ze gebruiken,” zegt directeur Teddy Vrijmoet van de culturele instelling in Nijmegen.