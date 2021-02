Miriam (23) en Riet (85) hebben een groot leeftijdsverschil, maar ze delen het gevoel van eenzaamheid

Onvrede over opvang van Nederland­se coronapa­tiën­ten in Duitsland

3 februari NIJMEGEN - Er gaat nogal wat mis bij de opvang van Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen in Duitsland. Families die in de eerste coronagolf een naaste voor zorg naar het buurland zagen gaan, ondervonden dezelfde problemen op het gebied van communicatie en bezoek. Een studie door onderzoekers van het Nijmeegse Radboudumc brengt dat naar boven.