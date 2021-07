Mishandeling broers Derks: ‘alle betrokkenen’ aangehouden, OM oordeelt over vervolging

update | video Uitbaters gewond bij geweldsin­ci­dent in horecabe­drijf De Linde in Groesbeek

10:59 GROESBEEK - De exploitanten van De Linde in Groesbeek, Gerrie Derks en Frans Derks, zijn zaterdagavond rond 21.30 uur bij hun zaak gewond geraakt. Wat er exact is gebeurd in het restaurant aan de Cranenburgsestraat, is nog niet duidelijk.