Misofonie: Wanneer kerstgekauw je helemaal gek maakt Donders WondersHet is bijna kerst en we kijken allemaal uit naar heerlijke diners. Voor sommigen is echter het idee van gezamenlijk eten iets om naar van te worden. Niet vanwege die oom die altijd dronken wordt, of een oude familie vete die boven komt drijven, maar omdat ze gedwongen blootgesteld worden aan de eetgeluiden van anderen. Deze mensen hebben, net als ik, misofonie.







Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Misofonie is een stoornis met betrekking tot geluidsverwerking. Het wordt omschreven als het hebben van heel sterke emoties (woede en/of angst) die uitgelokt worden door geluiden van anderen, zo sterk dat men er heel erg mee bezig is en probeert de geluiden te vermijden.



Geluiden gemaakt door eten en drinken worden vaak als triggers, genoemd. Iemand horen of zelfs alleen zien eten leidt eerst tot gewone irritatie of walging, maar groeit al snel uit tot een woede-uitbarsting of paniekaanval.



Mensen met misofonie weten dat dit gevoel buitenproportioneel is, maar het is overweldigend en moeilijk te controleren. Interessant genoeg wordt deze hevige reactie vooral uitgelokt door eetgeluiden van mensen die dichtbij je staan, zoals familieleden.



De eerste symptomen zijn al jong te zien, nog voor pubertijd, maar worden slecht herkend. Het komt vaker voor binnen bepaalde families en er zijn bepaalde genen bij betrokken. Ondanks dat tot wel 20 procent van de populatie hier last van zou hebben, weten we vrij weinig over de aandoening.

Normaal gehoor

Mensen met misofonie hebben geen ‘overgevoelige oren’: hun gehoor is normaal, maar de verwerking van specifiek de uitlokkende geluiden is anders. In enkele studies zijn mensen met misofonie vergeleken met mensen zonder misofonie (de controlegroep). Met behulp van structurele en functionele MRI keken ze of het misofone brein andere verbindingen heeft en of het anders reageert op geluiden of video’s van eten, in vergelijking met andere geluiden.

Ondanks verschillen in resultaten, is er ook duidelijke overlap. In het hersengebied verantwoordelijk voor geluidsverwerking wordt een sterkere reactie op kauwgeluiden waargenomen dan op neutrale geluiden.

Daarnaast worden ook breindelen aangesproken die betrokken zijn bij de geluidsverwerking van opvallende gebeurtenissen, de emotionele evaluatie ervan en delen die signalen afkomstig uit je eigen lijf waarnemen. Dit laat zien dat mensen met misofonie disproportioneel veel aandacht hebben voor triggers en zich sterker bewust zijn van hoe ze hierop reageren. En dat gaat weer met negatieve emoties gepaard.

Het gaat niet alleen maar om gekauw

In de meeste studies worden eetgeluiden vergeleken met neutrale geluiden, zoals verkeer of regen, of met andere vervelende geluiden, zoals een alarm of een huilend kind. Een recente studie voegde daar een ander geluid aan toe: tikkende vingers.

Misschien verrassend, maar de onderzoekers vonden ook in reactie op dit geluid een uniek breinpatroon in misofone mensen: er was een sterkere verbinding tussen de anterior insula, het gebied van emotionele evaluatie, en de sensomotorische cortex, betrokken bij het voelen van lichaamsdelen, en dan specifiek het deel voor vingers. Dit weerlegt het idee dat het bij misofonie enkel en alleen gaat om eetgeluiden en dat alleen het breingebied gekoppeld aan mondbewegingen een belangrijke basis voor misofonie zou zijn. Vaak worden inderdaad ook andere soorten geluiden, vooral met een herhalend element zoals dat van een tikkende klok, gerapporteerd als triggers.

Wat helpt?

Helaas is misofonie niet te genezen. Het is echter belangrijk om te leren om te gaan met triggers, in plaats van ze te vermijden. Een mogelijke behandeling is daarom cognitieve therapie gericht op het verminderen van de aandacht voor de triggers.

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat stress of slaaptekort misofonie kan aanwakkeren. Dus zorg dat je uitgerust en ontspannen aan de kersttafel kan aanschuiven en probeer je aandacht voor het gekauw te verplaatsen naar de kerstmuziek op de achtergrond.