‘Missers’ omstreden medisch oncoloog kostbare zaak voor Radboudumc

Dat is los van de juridische kosten die het academische ziekenhuis in Nijmegen heeft gemaakt bij tevergeefs gevoerde rechtszaken om het ontslag van de oncoloog af te dwingen.

Zeventien schadeclaims

Letselschadeadvocaat Bram Jansen van REX Advocaten bevestigt dat inmiddels zeventien schadeclaims van nabestaanden en patiënten zijn afgerond en toegekend.



In augustus 2019 werd de arts door het ziekenhuis op non-actief gesteld na veel klachten van patiënten. In december van dat jaar bracht het ziekenhuis naar buiten dat eigen dossieronderzoek had aangetoond dat de medisch oncoloog bij minstens 45 patiënten met kanker in gebreke was gebleven sinds 2017.