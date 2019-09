Mister Horror Michael: ‘Halloween Nights in Nijmegen moeten nóg enger worden’

Oude buren reageren geschrok­ken na zelfmoord verdachte Joop V.: ‘Ik krijg er de rillingen van...’

12:34 BEERS/ NIJMEGEN - Zowel in zijn nieuwe woonplaats Beers als in zijn oude Nijmeegse flat reageren buren geschrokken op het nieuws over Joop V. (47). Verdacht van verkrachting en moord op een 11-jarige meisje in Roemenië, pleegde hij maandag zelfmoord door tegen een vrachtwagen te rijden bij Escharen.