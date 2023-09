Moedeloze Max (21) kon maar geen kamer vinden in Nijmegen, tot die ene oproep

indebuurt.nl Kijktip: nieuwe serie op BNNVARA vertelt verhalen van gevluchte Afghanen in Nijmegen

In augustus is het twee jaar geleden dat Afghanistan weer in handen viel van de Taliban. In een nieuwe serie op BNNVARA spreekt presentator Saber Perzad vijf Afghanen die naar Nederland vluchtten. Twee daarvan werken nu in Nijmegen.