Moedige Nijmeegse vegan-kok Anneke overleeft aangebrande tempeh in ‘Uit Mijn Keuken’

Sportief en direct

Anneke en Corine serveerden hun gasten een volledig veganistisch driegangenmenu à 34 euro per persoon, exclusief drankjes. De setting, in de gezamenlijke huiskamer in het Lentse ecodorp Eikpunt, was bijzonder.



Het Nijmeegse duo valt de hele week al op door hun sportiviteit en positieve houding. Daarnaast durft Anneke direct te zijn. Zo vraagt ze haar mede-deelnemers onbevreesd naar hun oordeel over de soms niet-alledaagse gerechten. Ze oogstte zo lof voor haar toetje, een crumble van noten met rabarber, geserveerd met slagroom van kokosmelk.



De andere deelnemers bleken het allemaal in zekere mate interessant te vinden om eens te proeven van de veganistische keuken.