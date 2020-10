Moedige Nijmegenaar ‘Uncle Toine’ streed tegen apartheid in Zuid-Afrika

Toine Eggenhuizen groeide op in een katholiek gezin met acht kinderen in Nijmegen, aan de Verlengde Groenestraat. Daar maakte hij als kind de oorlog mee en zag toen al wat onrecht was. Vooral toen de Duitse bezetter hun pastoor oppakte, pastoor Teurlings van de Groenestraatkerk. Lang liep hij te piekeren over wat ze konden doen om de pastoor te bevrijden. Misschien heeft dat wel een vuurtje in hem aangestoken, bedacht hij zich later, heeft dat het gevoel gekweekt dat hij wilde vechten tegen onrecht.