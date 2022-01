Moeite met spreken? Vanaf nu kan je chatten met 112, dankzij Henk en Dini uit Nijmegen

Iedereen kan deze app gebruiken, maar de nieuwe dienst is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die moeilijk horen of spreken. Voor dove en slechthorende mensen was er overigens al een zogeheten ‘Tolkcontact-app’. Via hun smartphone kunnen zij al jaren tijdens kantooruren een tolk inschakelen om gesprekken af te handelen. Ook zit er een chatfunctie in. Voor die app moeten ze echter een kostbaar abonnement afsluiten, dat alleen door de zorgverzekeraar wordt vergoed als je gehoorproblemen hebt. Voor niet-slechthorende mensen die enkel moeilijk spreken was dat dus geen oplossing.