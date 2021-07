Moet Nijmegen zich opmaken voor een verkeersinfarct? Deel Graafseweg vijf weken dicht

De schop gaat in de Graafseweg: een omstreden plan voor de drukste verkeers­ader van Nijmegen

10 april NIJMEGEN - De Graafseweg gaat dit weekend op slot en de rest van het jaar op de schop. Een van de belangrijkste verkeersaders van Nijmegen wordt groener en smaller. De wegaanpassing is het sluitstuk van een heetgebakerde discussie die de lokale politiek en aanwonenden dik twee jaar in de greep hield. Een overzicht, in acht steekwoorden.