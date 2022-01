Mogelijk demonstraties tegen coronamaatregelen in Nijmegen en Wijchen

NIJMEGEN - Zowel in Nijmegen als Wijchen wordt mogelijk woensdagavond gedemonstreerd tegen het kabinet-Rutte IV en de coronamaatregelen. De demonstraties zijn aangemeld bij actiegroep Nederland in Verzet. Deze groep biedt een platform voor individuen die een protest optuigen en daar ruchtbaarheid aan willen geven.

,,Individuen kunnen hun demonstratie bij ons doorgeven”, zegt Michel Reijinga, voorman van Nederland in Verzet. ,,Wij houden een soort agenda bij van alle demonstraties die bij ons binnenkomen. Momenteel staat de teller op 103 demonstraties door het hele land. En dat in één week.”

Twee daarvan zijn mogelijk woensdagavond in het Valkhofpark in Nijmegen en op het Marktplein in Wijchen. Hoe groot de opkomst gaat worden, weet Reijinga niet. Naar eigen zeggen heeft Nederland in Verzet inhoudelijk niets te maken met de demonstraties. ,,Wij zitten er niet achter. We maken alleen de agenda kenbaar en delen de informatie zodat er wellicht meer animo voor ontstaat. Er zijn inmiddels zo veel aanmeldingen: het blijft maar groeien.”

Wie er wél schuilgaan achter de demonstraties in Wijchen en Nijmegen weet Reijinga niet. ,,Daar heb ik geen idee van. Ik heb tegen de politie en de pers gezegd: mij niet bellen. De aanmeldingen krijg ik binnen via de mail of WhatsApp en ik ga echt niet al die gegevens en al die mensen opslaan.”

Volgens Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen, gaat het om een lichtjesoptocht. ,,Van een demonstratie is geen sprake in deze. Vooralsnog zien wij geen reden om de bijeenkomst te voorkomen. Uiteraard staan wij wel in nauw contact met de politie en wordt de zaak gemonitord.”

De gemeente Nijmegen laat weten dat de demonstratie niet bij hun is aangemeld. ,,De fakkeltocht is niet bij ons gemeld. We hebben de berichten ook gezien en blijven die volgen. We hebben nu geen signalen dat dit een massale bijeenkomst betreft”, aldus de woordvoerder van Bruls.

Noodverordening

Een eerdere demonstratie die wél onder de vlag van Nederland in Verzet was georganiseerd, werd in november door burgemeester Bruls verboden. Het risico op ongeregeldheden werd toen te groot geacht. Uit vrees voor ongeregeldheden werd zelfs een noodverordening afgekondigd.