Mogelijk doelwit van liquidatiepoging in Heseveld vastgelegd op camera, maar wie is het?

Een paar minuten later wordt op de Vredeman de Vriesstraat een voetganger op een bewakingscamera vastgelegd, 100 meter van het kruispunt waar geschoten is. Hij slaat daar volgens de politie het Kapiteelpad in. Omdat de politie niet weet wie de man is, wordt het beeld van de man vanavond in Opsporing Verzocht getoond. De politie hoopt op tips.



Ook de auto is op camerabeelden vastgelegd. Die werd net voor de schietpartij op de nabijgelegen Paul Krugerstraat gefilmd en ook even daarna als de auto weer terug rijdt richting de Neerbosscheweg. Die beelden werden al eerder verspreid.



Eerdere aandacht voor de zaak in het opsporingsprogramma leverde al 70 tips op over de zaak. De politie hoopt ook nu weer op nieuwe tips. Volgens omwonenden was er een tweede auto bij de schietpartij betrokken. De politie noemt deze tweede auto tot nu toe niet.