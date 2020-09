Mogelijk extra maatregelen, maar niet in Nijmegen: ‘Aantal besmettingen stijgt niet’

Dat stelt burgemeester Hubert Bruls. ,,Het aantal besmette mensen is al dagen vergelijkbaar, niet stijgend in ieder geval.’’ En ook de ziekenhuisopnames blijven volgens de burgemeester beperkt.



De afgelopen drie dagen werd er in zijn stad maar één Nijmegenaar opgenomen en deze woensdag waren er weer 26 positief geteste mensen. Al een week komen er in Nijmegen elke dag tussen de 13 en 21 besmettingen bij, op elke 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Amsterdam ligt dat tussen de 16 en 27, in Den Haag tussen de 9 en 24.