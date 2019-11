Mogelijk nog dit jaar verbod van handel in lachgas op straat en in cafés in Nijmegen

Tweede schietpar­tij in twee weken tijd: wat is er aan de hand in het Nijmeegse Waterkwar­tier?

31 oktober NIJMEGEN - Twee schietpartijen in een tijdsbestek van ruim twee weken. Bewoners reageren geschrokken in de Nijmeegse volkswijk Het Waterkwartier, nadat woensdagavond een hoekwoning aan de Niersstraat is beschoten. De politie doet volop onderzoek en bekijkt of er een verband is met een eerdere schietpartij.