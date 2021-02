Mogelijke doorbraak in moordzaak ‘Opa Piet’: ‘Mijn vader biechtte op sterfbed een vreselijke daad op’

In de uitzending vertelde een anoniem gebleven vrouw dat haar vader op zijn sterfbed de moord op een bejaarde Nijmegenaar opbiechtte. Baams verdween in de avond van 22 december 1996 uit verpleeghuis Nieuw Maldenborgh en werd weken later dood teruggevonden in de buurt van Gorinchem.

De destijds 85-jarige Baams had mogelijk kort voor zijn dood iets gehoord over een winkeldiefstal in de binnenstad van Nijmegen, waarbij voor 30.000 gulden aan vishengels buit was gemaakt. Die kennis is hem wellicht fataal geworden. Zowel Baams als de mogelijke dader, die volgens zijn dochter verslaafd was aan heroïne, waren actief in de Nijmeegse hengelwereld.

‘Dicht bij een ontknoping’

Een woordvoerder van de politie zegt dat de tip in kwestie al vóór de uitzending van Crime Desk bij het coldcaseteam bekend was en wordt onderzocht. Afgelopen week kwam bij de redactie van De Gelderlander ook al een tip binnen over een mysterieuze dame, die tijdens een prijsuitreiking voor sportvissers in december om haar jurk de ceintuur zou dragen waarmee Baams later is vermoord. Ook daar kijkt de politie nu naar.

Eric Meijers, aangetrouwde kleinzoon van Piet Baams, sluit niet uit dat beide tips met elkaar verband houden. De vrouw in kwestie droeg de jurk immers op de prijsuitreiking van ‘Sportvisser van het Jaar’, enkele dagen voor de verdwijning van Baams. ,,In beide gevallen heeft het immers te maken met de hengelsport. We hebben als nabestaanden het gevoel heel dicht bij de ontknoping te zijn.”