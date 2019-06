Molen van Windpark beklad met ‘NEC’: namen ondergespoten

overburen Sander woont tegenover het lelijkste pand van Nijmegen: ‘De puist van de stad noemden ze het. En dat was het ook’

9:32 Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een kijkje in hun wereld op. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Sander Ezendam (27) woont op Plein 1944, tegenover de Intersport, ofwel het lelijkste pand van Nijmegen. De sloop is eindelijk begonnen.