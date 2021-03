Molukkers in Hatert zijn ervan overtuigd: ‘Zonder Molukse wijk raken we elkaar kwijt’

Winkelen over de grens in Duitsland? Alleen met snel­test-brief­je

29 maart KLEEF - De corona-handrem wordt in de regio Kleef iets minder hard aangetrokken dan de regering in Düsseldorf afgelopen vrijdag wilde. In de regio Kleef mag er wel gewinkeld worden, maar alleen als je een sneltest of zelftest kunt laten zien (niet ouder dan 24 uur) die aangeeft dat je coronavrij bent.