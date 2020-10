Mondkapjes worden ‘zwerfkapjes’: zorgen om groeiende berg mondmaskers op straat

Nu mondneusmaskers in het hele land op veel meer plekken gedragen moeten worden, groeit de berg zwerfkapjes ook, zo blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs reinigingsdiensten en milieuorganisaties. Medewerkers van afvalverwerker Avri gaven eerder al aan dat ze vooral in de regio Rivierenland steeds vaker mondkapjes vinden die achteloos op straat zijn gegooid of daar per ongeluk zijn beland.

Ook werknemers van Stichting Dagloon Nijmegen stuiten dagelijks op mondkapjes rond supermarkten, in parken en langs fietspaden. ,,Op parkeerplaatsen slingeren ook opvallend veel schoonmaakdoekjes”, zegt coördinator Brigitte Haarhuis.

Om de dagloners extra te beschermen, krijgen ze steeds een schone prikker mee en worden de hesjes nu na elke shift van drie uur gewassen. ,,Voor corona gebeurde dat eens per dag. Verder gebruiken we vooral ons gezond verstand. Afval wordt met een grijper opgepakt en in een zak gedaan. Als die vol is gaat er een knoop in, onze mensen komen dus niet direct met materiaal in aanraking.”

Overal zie je ze liggen. Op straat, in vuilnisbakken, op bankjes in het park, hangend aan een hek: afgedankte mondkapjes.

Handschoentjes bij het restafval

Opvallend: de gemeente Arnhem ziet geen toename van rondslingerend corona-afval, laat een woordvoerder weten. Dat geldt ook voor afvalinzamelaars Buha, actief in onder meer Oude IJsselstreek en Doetinchem en reinigingsdienst Dar (Nijmegen en omgeving). Inwoners van deze gemeenten worden gevraagd om kapjes en andere beschermende middelen in de openbare vuilnisbakken te stoppen en thuis bij het restafval. ,,We zien wel dat mensen soms handschoentjes bij het plastic en zakdoekjes bij oud papier doen”, vertelt een woordvoerder.

En dat is niet de bedoeling, zegt ook Monique de Jong van Rova, afvalinzamelaar in onder meer Winterswijk. ,,Handschoenen zijn immers geen verpakkingsmateriaal. Het moet samen met ander restafval worden verbrand.” Rova adviseert opruimers handschoenen te dragen en gebruik te maken van een grijper. ,,Dat advies geldt altijd al; raap geen peuken of blikjes met de blote hand. Dat is nu extra belangrijk.”

Quote ,,Afgelopen zondag nog heb ik tijdens een route van 35 kilometer door het prachtige buitenge­bied hier acht mondkapjes verzameld.” Stef Hoitink, Zwerfvuilraper

Wel nieuw sinds de coronapandemie is het advies aan zwerfvuilopruimers om afval niet mee naar huis te zeulen. Meteen weggooien in de dichtstbijzijnde prullenbak luidt het landelijke advies van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). ,,Gelukkig treffen we kapjes vooral aan rond plekken waar ze worden gebruikt en minder in natuurgebieden”, zegt De Jong.

Nederland Schoon introduceert campagne tegen ‘zwerfkapjes’ Door de verplichtstelling van mondkapjes vreest Nederland Schoon dat het probleem rondom ‘zwerfkapjes’ alleen maar groter zal gaan worden. In samenwerking met het Plastic Soup Foundation lanceert de stichting daarom een campagne met de hashtag #mondkapjegeenzwerfkapje. Met de slogan ‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’ doen Nederland Schoon en Plastic Soep Foundation een beroep op alle Nederlanders: gooi gebruikte mondkapjes in de afvalbak en maakt het liefst zoveel mogelijk gebruik van een herbruikbaar mondkapje. ,,Het is belangrijk om opnieuw aandacht te vragen voor dit zwerfafvalprobleem”, zegt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. ,,Ieder mondkapje dat op straat of in de natuur belandt, is er een teveel.” Naast het vervuilende effect waarschuwt Nederland Schoon ook voor het mogelijke risico dat de zwerfkapjes geïnfecteerd kunnen zijn met het coronavirus. ,,Wanneer kinderen dit nietsvermoedend oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden. Mondkapjes horen na gebruik bij het restafval.”

Ook de natuur wordt getroffen

Zwerfinator Stef Hoitink uit Zieuwent, die veel zwerfafval raapt en opruimt, laat echter een ander geluid horen. Sinds een jaar of drie verzamelt hij fanatiek zwerfafval, speciaal tijdens zijn mountainbikeritten.