Monica (59) uit Nijmegen is al 11 dagen vermist: ‘We maken ons ernstig zorgen’

NIJMEGEN - Monica uit Nijmegen is al meer dan een week vermist. De politie maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van de 59-jarige vrouw. Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen vermoeden is van een misdrijf.

Monica (roepnaam Monique) is dinsdag 28 december rond 11.30 uur voor het laatst gezien bij het Radboudumc ziekenhuis in haar woonplaats. Ze liep daar op de Reinier Postlaan en stapte iets verderop in een zwarte Audi TT waarvan het kenteken begint met 40.

Urgente vermissing

De politie verstuurde diezelfde dag een Burgernet-bericht en deelde de vermissing van de verwarde vrouw op social media, maar dat leverde vooralsnog niets op.

,,We hebben tot op heden alle mogelijke middelen ingezet om de vermiste vrouw op te sporen, omdat we ons ernstig zorgen maken over haar gezondheid. Dat maakt dat er sprake is van een urgente vermissing.’’

Fysiek gezocht

Het onderzoek heeft evenmin duidelijk gemaakt in welke richting ze is vertrokken. ,,De informatie die we eerder over haar vermissing hebben gedeeld, geldt dus nog steeds. Er is zeker ook fysiek gezocht. Helaas heeft dat er nog niet toe geleid dat we haar hebben gevonden.’’

Ondanks de grote zorgen heeft de politie de achternaam van Monica nog niet bekend gemaakt. ,,We zoeken naar de balans tussen privacy en het belang om haar te vinden. Een achternaam draagt daar niet direct aan bij. Een foto, kenteken of informatie over de laatste locatie waar ze is gezien wél.’’

Het bericht met die informatie is op Facebook duizenden keren gedeeld. Monica heeft donkerbruin haar en is 1.68 meter lang. Ze droeg op de dag van haar vermissing een zwarte jas, een zwarte sjaal en verder donkere kleding.

